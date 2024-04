Stand: 15.04.2024 16:45 Uhr Wedel: Kommissarische Bürgermeisterin Fisauli im Amt

Seit etwa einer Woche ist in Wedel (Kreis Pinneberg) die kommissarische Bürgermeisterin, Julia Fisauli (CDU), im Amt. Sie wolle sich in der Zeit vor allem um die schwierige Haushaltslage kümmern, sagte die Betriebswirtin, denn Wedel habe etwa 90 Millionen Euro Schulden. Am 9. Juni wählen die Einwohnerinnen und Einwohner von Wedel dann eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister. Vorgänger Gernot Kaser (parteilos) war fraktionsübergreifend wegen Vertrauensproblemen in der Verwaltung abgewählt worden.

