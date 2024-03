Stand: 15.03.2024 16:43 Uhr Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister von Wedel

Gegen den Bürgermeister von Wedel im Kreis Pinneberg, Gernot Kaser (parteilos), hat das Innenministerium Schleswig-Holstein ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass der Bürgermeister gegen seine Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten verstoßen habe, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Zuletzt hatte es immer wieder Medienberichte über die schlechte Stimmung im Rathaus gegeben. Für eine Stellungnahme von der Verwaltung in Wedel war am Freitag niemand erreichbar.

