Stand: 12.04.2024 16:01 Uhr Wedel: Ratssitzung im Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Kaser

Nachdem in Wedel (Kreis Pinneberg) vor zwei Wochen ein Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) eingeleitet wurde, gab es am Donnerstag eine erste Personalversammlung mit der kommissarisch eingesetzten Bürgermeisterin Julia Fisauli (CDU). Zuletzt war ja die Stimmung im Rathaus schlecht, viele Mitarbeiter sprachen laut Personalrat von Misstrauen und einem Klima der Angst. Auch die Mitglieder des Stadtrats waren unzufrieden mit Kaser.

Am Donnerstag haben sie eine ausführliche Begründung für das Abwahlverfahren vorgelegt und werfen ihm darin eine Reihe an Mängeln in der Amtsführung vor. Er soll unter anderem Infos aus nicht-öffentlichen Sitzungen weitergegeben, den Stadtrat übergangen und sich oft unzuverlässig verhalten haben. Kaser hat sich NDR Schleswig-Holstein gegenüber bislang nicht geäußert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2024 | 16:30 Uhr