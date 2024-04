Stand: 23.04.2024 11:04 Uhr Brunsbüttel: Amtsinhaber ist einziger Bürgermeister-Kandidat

Am 9. Juni wird in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) der künftige Bürgermeister gewählt. Nach aktuellem Stand wird der alte auch der neue Verwaltungschef sein - denn Amtsinhaber Martin Schmedtje (parteilos) hatte als Einziger seine Unterlagen eingereicht und wurde nun vom Gemeindewahlausschuss als Kandidat zugelassen. Das hat der Ausschuss in seiner letzten Sitzung beschlossen. Damit wird der gebürtige Brunsbütteler zum zweiten Mal als parteiloser Kandidat für eine weitere Amtszeit antreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr