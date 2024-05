Stand: 29.05.2024 10:29 Uhr Gericht bestätigt Abwahltermin für Wedeler Bürgermeister

In Wedel (Kreis Pinneberg) stimmen die Bürgerinnen und Bürger am Tag der Europawahl am 9. Juni auch über die Abwahl des bereits freigestellten Bürgermeisters Gernot Kaser (parteilos) ab. Das hat am Dienstag das Verwaltungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bestätigt. Stadt- und Personalrat werfen Kaser vor, unter anderem Infos aus nicht-öffentlichen Sitzungen weitergegeben zu haben. Dagegen wehrt sich Kaser. Er wollte vor dem Verwaltungsgericht erreichen, den Abstimmungstermin zu verschieben - um so mehr Zeit zu haben, die Wedeler Bürger zu überzeugen. Kasers Vorwurf: Die Stadt beeinträchtige die freie Willensbildung der Wähler durch öffentliche Stimmungsmache. Die Richter haben das zurückgewiesen.

