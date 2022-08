43:0 - Rekordergebnis in der Lübecker Kreisklasse Stand: 30.08.2022 15:20 Uhr Ein Fußballspiel mit einem unglaublichen Ergebnis: 43:0 für den SC Rapid Lübeck III. Kein Verein hat in der Saison 2022/23 im gesamten Bundesgebiet bisher höher gewonnen, heißt es laut offizieller Daten von fussball.de.

von Linda Ebener

Mit 43:0 besiegte der SC Rapid Lübeck III die FSG Trave-Land am Sonntagmittag auf dem Kunstrasen am Kasernenbrink in Lübeck. Ein ganz klares Ergebnis. Vor dem Spiel hätte man einen Sieg der SC Rapid Lübeck III eventuell schon erahnen können, denn die gegnerische Mannschaft, die FSG Trave-Land, kam erst eine halbe Stunde vor Spielbeginn und zwar nicht ganz vollständig. Sie gingen mit sieben Mann ins Spiel, erklärt SC Rapid Lübeck III Trainer Giovanni Ficara: "So einen Auftritt hab ich nicht erwartet und das war auch sehr ungewöhnlich." Er habe seine Mannschaft ganz normal auf das Spiel vorbereitet und trainiert. Bereits vor dem Spiel habe sich die FSG Trave-Land entschuldigt und hatte eine Kiste Bier dabei.

AUDIO: Ficara: "Nach dem Spiel haben wir zusammen Bierchen getrunken" (2 Min) Ficara: "Nach dem Spiel haben wir zusammen Bierchen getrunken" (2 Min)

Eine Absage kam für Trave-Land nicht in Frage

Absagen wollte die FSG Trave-Land das Spiel nicht, weil dann eine Geldstrafe fällig gewesen wäre, erklärt Rapid-Trainer Ficara. Er schickte seine Mannschaft mit neun Mann auf den Platz - so war es eigentlich auf beiden Seiten geplant. Nach der Halbzeit führte Rapid III bereits mit 17:0. Und am Ende, nach 90 Minuten, stand das bundesweite Rekord-Ergebnis fest: 43:0. Giovanni Ficara zollt dem gegnerischen Team Respekt: "Wir haben nach dem Spiel dann noch eine Bierkiste ausgegeben und saßen mit dem Gegner nett bei uns auf der Sportanlage zusammen." Ein Fußballspiel auf Augenhöhe, trotz hoher Niederlage für die FSG Trave-Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 30.08.2022 | 16:40 Uhr