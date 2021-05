37 Jahre alter Mordfall: Ermittler setzen auf "Aktenzeichen XY" Stand: 12.05.2021 10:50 Uhr In der aktuellen Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst" wird ein Verbrechen nachgestellt. Dabei geht es auch um einen Mord, der fast 37 Jahre zurückliegt.

Der damals 34 Jahre alte Herbert Kahrs war am 10. September 1983 von seinem Wohnort im niedersächsischen Twielenfleth zu seinem Arbeitsplatz in Hamburg aufgebrochen, dort aber nicht angekommen. Einige Wochen später, am 29. November 1983, fanden Zeugen die Leiche des Vermissten in der Gemarkung Holm im Kreis Pinneberg tot in einem Schacht einer Grabenentwässerung. Kahrs war erschossen worden.

Ein Fremder muss am Steuer gesessen haben

Eine Spur könnte noch Kahrs Auto sein, ein senffarbener Toyota Corolla mit Stader Kennzeichen. Nach seinem Verschwinden hatten Zeugen sein Auto in Hamburg und im Kreis Pinneberg gesehen. Der Wagen wurde schließlich am 31. Januar 1984 aus der Elbe geborgen.

Kriminalpolizei in Itzehoe hofft auf Hinweise

Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Deshalb hoffen die Ermittler nun mit dem Fernsehbeitrag auf weitere Hinweise. Der Fall ist heute Abend Thema der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Auch schon vor der Sendung können Hinweise an die Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821- 60 20 gemeldet werden. Für Hinweise, die zu dem oder den Tätern führen, ist eine Belohnung von 6.000 Euro ausgesetzt.

