170 Grundschulkinder in Husum in Quarantäne Stand: 14.03.2021 16:09 Uhr Nachdem in Husum (Kreis Nordfriesland) zwei Grundschulkinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, müssen 170 Kinder nun in Quarantäne. Auch eine Kita ist davon betroffen.

Die zwei Kinder besuchen eine zweite und vierte Klasse in der Bürgerschule in Husum. Bei beiden wurde am Sonnabend nach Angaben des Kreises Nordfriesland die britische Corona-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Weil die Klassen gemeinsam Pause machen, könne die Schule nicht ausschließen, dass sich weitere Kinder angesteckt haben. Deswegen müssen alle 170 Kinder sowie die Klassenlehrer jetzt in Quarantäne.

Erste und dritte Klasse können weiter zur Schule

Burkhard Jansen, Fachbereichsleiter des Kreises Nordfriesland, bittet alle Eltern, Ruhe zu bewahren. Alle Betroffenen würden im Laufe des Tages kontaktiert und am Montag zum PCR-Test eingeladen. Die erste und dritte Klasse der Bürgerschule sind nicht betroffen. "Dort geht der Unterricht ganz normal weiter", so Jansen. Insgesamt besuchen laut Schulhomepage 250 Kinder die Bürgerschule.

Gruppe aus Kita Finkhaushallig in Simonsberg auch in Quarantäne

Weil ein Geschwisterkind von einem der beiden positiv getesteten Kinder die Kita Finkhaushallig im Nachbarort Simonsberg besucht, muss auch dort die Gruppe mit zehn Kindern und drei Erziehern zunächst in Quarantäne. Sie werden an den beiden kommenden Montagen getestet. Die anderen Gruppen sind nicht betroffen.

