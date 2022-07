Stand: 19.07.2022 12:28 Uhr Zeugen gesucht: Unfall-Verursacher gibt falsche Personalien an

Am Montagabend kam es an der der Kreuzung Neelandstraße an der Ecke zur Schlaunstraße zu einem Unfall. Gegen 18.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Radfahrer beim Rechtsabbiegen in die Neelandstraße gegen einen Ford EcoSport und stürzte. Der Unfallverursacher gab gegenüber dem Ford-Fahrer falsche Personalien an und entfernte sich anschließend. Der Radfahrer wird als etwa 25 Jahre alt, 174 cm groß und mit braunen Haaren beschrieben. Er trug ein beiges Shirt und eine schwarze Jogginghose. Der Unfallverursacher war mit einem schwarzen Rennrad mit gelben Elementen unterwegs. Sowohl der Radfahrer selbst als auch Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 94 90 zu melden.

