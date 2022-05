Stand: 12.05.2022 15:45 Uhr Zahl der Unfälle mit E-Scootern in Osnabrück verdoppelt sich

In Stadt und Landkreis Osnabrück hat es im vergangenen Jahr einen sprunghaften Anstieg bei Unfällen mit E-Scootern gegeben. Wie aus der Unfallstatistik der Polizei hervorgeht, wurden insgesamt 60 solcher Unfälle registriert - im Jahr zuvor waren es noch 33. Insgesamt zwölf Mal wurden den Angaben zufolge Personen bei solchen Unfällen schwer verletzt. Die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt stieg auf 11.770 - neun Prozent mehr als im Vorjahr. Auf den Autobahnen stieg die Zahl der Unfälle, an denen Lastwagen beteiligt waren, deutlich an: Insgesamt 553 wurden in Stadt und Landkreis Osnabrück registriert - 329 waren es noch im Vorjahr.

