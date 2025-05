Stand: 13.05.2025 08:26 Uhr Trotz Blaulicht und Martinshorn: Rettungswagen erfasst Radfahrerin

Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen ist am frühen Dienstagmorgen eine Radfahrerin in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der B213 aus Lohne kommend in Richtung Nordhorn unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung kam es demnach zur Kollision mit der 47-Jährigen, die mit ihrem Rad die Straße überqueren wollte. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Rettungswagens wurde leicht verletzt, ihre Kollegin blieb unverletzt. Auch der Patient im Rettungswagen wurde durch den Unfall nicht verletzt. Er wurde mit einem anderen Fahrzeug ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, muss nun die Polizei klären.

