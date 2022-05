Stand: 11.05.2022 10:50 Uhr "Z"-Symbol in Bad Bentheim - Staatsschutz ermittelt

Weil Unbekannte an acht Stellen in Bad Bentheim das "Z"-Symbol hinterlassen haben, ermittelt nun der Staatsschutz. Das "Z" gilt als Zeichen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Laut Polizei war das Symbol Ende vergangener Woche mit blauer Farbe unter anderem auf Stromkästen, Mauern und ein Auto geschmiert worden. Die Ermittler suchen Zeugen. Auch in Meppen ist das Zeichen bereits aufgetaucht: Dort haben Unbekannte das Polizeigebäude mit einem roten "Z" besprüht. Auch in diesem Fall ermittle der Staatsschutz, hieß es.

