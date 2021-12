Stand: 20.12.2021 16:35 Uhr Vogelgrippeausbruch in Vechta: 35.000 Puten getötet

Ein Vogelgrippe-Verdachtsfall in einem Legehennenbetrieb im Gebiet der Stadt Vechta hat sich bestätigt. Bereits am Sonnabend sind alle rund 35.000 Tiere des Betriebes getötet worden, teilte der Landkreis Vechta am Montag mit. Zudem ist im Landkreis eine Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest in Kraft getreten. Darin wird eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern sowie eine Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb festgelegt. Erst vor wenigen Tagen mussten 9.500 Puten auf einem anderen Betrieb wegen der Vogelgrippe getötet werden.

