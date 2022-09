Stand: 06.09.2022 19:47 Uhr Vogelgrippe in Grafschaft Bentheim nachgewiesen

Die hoch ansteckende Geflügelpest hat jetzt auch die Grafschaft Bentheim erreicht - nach mehreren Fällen in den Kreisen Vechta/Emsland und Osnabrück. Betroffen ist diesmal ein Putenbetrieb in der Gemeinde Laar. Dieser hält in zwei Stellen insgesamt 6.700 Putenhähne. Der gesamte Bestand sei am Dienstagmorgen tierschutzgerecht getötet worden, teilte der Landkreis mit. Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, dürfen ab Mittwoch in einem Umkreis von zehn Kilometern kein lebendiges Geflügel und keine Eier mehr transportiert werden. Zudem gilt eine Stallpflicht. Die Zone reicht bis in die angrenzenden Niederlande. 150 Betriebe mit gut drei Millionen Tieren sind betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.09.2022 | 06:30 Uhr