Stand: 14.01.2022 18:12 Uhr Versuchte Tötung in Osnabrück: 17-Jähriger festgenommen

Die Polizei Osnabrück hat einen 17-Jährigen festgenommen, der am vergangenen Freitag mit einem Messer auf einen 16-Jährigen eingestochen haben soll. Nach Angaben der Polizei wollte er das Opfer ausrauben. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Oberkörper. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass mindestens zwei Jugendliche, ein 16- und ein 17-Jähriger, an der Tat beteiligt waren. Gegen den 17-Jährigen erließ das Amtsgericht Osnabrück demnach am Donnerstag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes, des gemeinschaftlich begangenen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde den Ermittlern zufolge aber außer Vollzug gesetzt und der 17-Jährige an eine Jugendhilfeeinrichtung übergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.01.2022 | 18:00 Uhr