Stand: 04.11.2024 12:01 Uhr Vermisste 17-Jährige aus Schüttorf in Sachsen aufgetaucht

Eine vermisste 17-Jährige aus Schüttorf (Grafschaft Bentheim) ist nach Angaben der Polizei in Sachsen ausfindig gemacht worden. Mitte Oktober war die Jugendliche gegen 23 Uhr in der Nacht aus ihrer Wohngruppe verschwunden. Die Polizei hatte öffentlich mit einem Foto nach ihr gesucht und bedankt sich für die Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung. Warum die Jugendliche nach Sachsen gereist ist, sei noch unklar. Das Mädchen halte sich nach Angaben der Polizei weiterhin dort auf. Ob die 17-Jährige in die Wohngruppe zurückkehren werde, müsse nun das Jugendamt klären, so ein Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min