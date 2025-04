Stand: 03.04.2025 12:30 Uhr Motorradfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt

Bei einem Unfall in Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es gegen 5.40 Uhr an einer stark befahrenen Kreuzung im Berufsverkehr zur Kollision mit einem Auto. Eine 48-jährige Frau wollte demnach mit ihrem Wagen nach links abbiegen und übersah offenbar den entgegenkommenden 60-Jährigen auf seinem Motorrad. Der Mann sei beim Zusammenstoß gestürzt und habe sich dadurch schwer verletzt, so die Polizei. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb dagegen unverletzt.

