Fast 100 Einsätze für Kampfmittel-Experten in Niedersachsen

Stand: 24.12.2024 12:05 Uhr

In diesem Jahr war der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Niedersachsen deutlich häufiger im Einsatz als im Vorjahr. Viel Arbeit mit Blindgängern und Munitionsresten gab es etwa in Osnabrück, Göttingen und Hannover.