Pädokriminellen-Netzwerk zerschlagen: Razzien in Niedersachsen

Stand: 03.04.2025 12:12 Uhr

In 38 Staaten haben Ermittler im März eine großangelegte Operation gegen Pädokriminelle durchgeführt. Auch in Niedersachsen haben Fahnder mehrere Objekte durchsucht. Ein Mann aus Hannover kam in Haft.