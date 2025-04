Stand: 03.04.2025 07:04 Uhr Nach Brand: Bahnhofsgarage in Osnabrück teilweise freigegeben

Nach dem Brand in der Bahnhofsgarage in Osnabrück sind 170 Stellplätze wieder freigegeben, teilten die Stadtwerke mit. Ende Februar waren in dem Parkhaus mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. In der Folge wurden das dritte und vierte Stockwerk des Parkhauses gesperrt. Wann auch die restlichen Plätze wieder freigegeben werden, könne man noch nicht sagen, heißt es. Die aufwendigen Untersuchungen und Bewertungen durch Gutachter dauerten weiter an. Daher lasse sich noch keine verlässliche Aussage zum endgültigen Umfang der Sanierung und den sich daraus ergebenen Kosten machen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

