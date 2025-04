Stand: 02.04.2025 08:40 Uhr Land fördert Tourismus in Grafschaft Bentheim mit 1,9 Millionen Euro

Zwei Urlaubsunterkünfte in der Grafschaft Bentheim erhalten vom Land Niedersachsen eine Förderung in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Dadurch könne der Tourismusstandort im Westen Niedersachsens weiter wachsen, hofft der Landkreis. Ein Ferienressort in Wilsum will den Campingplatz ausbauen und unter anderem kleine, nachhaltige Häuser, sogenannte Eco-Cabins, anschaffen. Dafür will das Ressort mehr als acht Millionen Euro investieren. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems unterstützt das Projekt mit rund 1,3 Millionen Euro. Ein Hotel in Schüttorf erhält außerdem rund 650.000 Euro Fördergeld. Dort investieren die Eigentümer in den Ausbau ihres Hotels, zum Beispiel in neue Zimmer und eine regenerative Energieerzeugung.

