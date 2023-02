Stand: 02.02.2023 08:18 Uhr Vermisste 17-Jährige aus Bohmte ist wieder zu Hause

Nach mehr als einer Woche ist eine 17-Jährige aus Bohmte (Landkreis Osnabrück) zu ihren Eltern zurückgekehrt. Die Familie hatte sie als vermisst gemeldet, nachdem sie am 23. Januar ihr Zuhause verlassen hatte und nicht bei ihrer Ausbildungsstelle in Ostercappeln angekommen war. Zwischenzeitlich habe sich die 17-Jährige in Bielefeld aufgehalten, wo sie mehrfach erkannt und auf ihr Verschwinden angesprochen worden sei. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit, so die Polizei.

