Varusschlacht-Grabungen in Kalkriese bekommen neuen Leiter Stand: 30.10.2020 16:57 Uhr Der Archäologe Stefan Ardeleanu wird neuer wissenschaftlicher Leiter der Grabungen in Kalkriese bei Bramsche. Hier sollen sich Teile der Varusschlacht zwischen Römern und Germanen abgespielt haben.

"Wissenschaftlich ist es unser primäres Ziel, die in den letzten Jahren aufgekommenen, noch offenen Fragen zu klären", sagte Ardeleanu. Dabei will der Archäologe auch neue Wege beschreiten. Mit stetig verfeinerten Methoden, die neben Grabungen und Begehungen auch geoarchäologische und naturwissenschaftliche Analysen einschließen, könne heute sehr gezielt nach Abläufen einer Schlacht gefragt werden, so Ardeleanu.

Neuer Leiter arbeitet parallel als Juniorprofessor

Der 35-Jährige übernimmt zum 1. November zudem die Juniorprofessur "Archäologie der römischen Provinzen" an der Universität Osnabrück. Das teilte die Hochschule mit. Die Stiftungsprofessur wird von der Varus-Gesellschaft getragen - zusammen mit dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Osnabrück und der Universität.

Große internationale Erfahrung

Ardeleanu hat Klassische Archäologie, Alte Geschichte und Byzantinische Archäologie studiert. Er war in zahlreichen Feldprojekten im Mittelmeerraum tätig - unter anderem in der Türkei, im Jemen, in Tunesien und Algerien. Von 2011 bis 2013 arbeitete er am Deutschen Archäologischen Institut in Rom. 2015 wurde er an der Berliner Humboldt-Universität mit einer Arbeit zum vor- und frührömischen Nordafrika promoviert.

