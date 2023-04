Stand: 02.04.2023 09:43 Uhr Unfall mit Motorroller: Zwei lebensgefährlich Verletzte

Am Samstagabend ist der 40-jährige Fahrer eines Motorrollers in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) aus bislang ungeklärter Ursache in ein Auto gefahren, das am Straßenrand geparkt war. Das teilte die Polizei mit. Die Ursache ist demnach bisher unklar. Der 40-Jährige und sein 24 Jahre alter Sozius wurden lebensgefährlich verletzt. Die Polizei will nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kam.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2023 | 08:00 Uhr