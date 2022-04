Stand: 20.04.2022 12:54 Uhr Unfall in Osnabrück: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Osnabrück am Mittwochvormittag ist eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei überquerte die 58-Jährige gerade eine Kreuzung, als sie von einem abbiegenden Kleinwagen erfasst wurde. Die Frau musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie schwebt noch immer in Lebensgefahr. Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Straße "Neuer Graben" musste in Richtung "Berliner Platz" gesperrt werden.

