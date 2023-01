Stand: 30.01.2023 18:37 Uhr Unfall in Lingen: Zwei Kinder und drei Erwachsene verletzt

In Lingen (Landkreis Emsland) sind am Montag fünf Menschen bei einem Autounfall teilweise schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 35-Jährige beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 76-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden die 35-Jährige sowie ihre Insassen, zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt der 76-Jährige. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

VIDEO: Lingen: Fünf Verletzte nach Unfall - darunter zwei Kinder (1 Min)

