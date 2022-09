Stand: 11.09.2022 14:13 Uhr Unfall in Dissen: Kutscher stürzen, Pferde gehen durch

In Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) sind zwei Männer am Sonnabend mit einer Kutsche verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, fielen die beiden Kutscher im Alter von 65 und 75 Jahren auf einem unebenen Waldweg nach vorne auf die Pferde. Sie stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Die erschrockenen Pferde gingen daraufhin mit der herrenlosen Kutsche durch. Sie rannten durch den Wald, überquerten dann eine vielbefahrene Straße und landeten in einem Graben. Eine Autofahrerin entdeckte die Kutsche. Sie hielt an, rief Hilfe und kümmerte sich um die Pferde, bis die beiden Kutscher und weitere Helfer eintrafen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.09.2022 | 06:30 Uhr