Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Osnabrück: Mülltonnen-Brand greift auf Mehrfamilienhaus über

In einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten die Flammen einer brennenden Mülltonne auf das Gebäude übergegriffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Fassade und der Dachstuhl hätten gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein Schaden von schätzungsweise rund 150.000 Euro entstanden. Die Wohnungen seien weiter bewohnbar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Osnabrück