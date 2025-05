Stand: 02.05.2025 15:16 Uhr Verfolgungsfahrt in Osnabrück: Mit Tempo 100 durch die Stadt

Ein alkoholisierter Autofahrer konnte in Osnabrück in der Nacht zu Freitag erst nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt werden. Nach Polizeiangaben war der Mann wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, habe der 22-Jährige Gas gegeben und sei mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und ignorierte eine Einbahnstraßenregelung, auch rammte er fast ein weiteres Auto. Nachdem die Beamten ihn gestoppt hatten, leistete der Fahrer der Polizei zufolge Widerstand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Der 22-Jährige wird nun unter anderem des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Straßenverkehrsgefährdung und der Teilnahme an einem illegalen Autorennen beschuldigt.

