Unfall: Feuerwehr fällt Baum, um Autofahrer zu befreien

Ein 22 Jahre alter Mann hat bei einem Autounfall im Landkreis Osnabrück schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei dem NDR in Niedersachsen sagte. Der 22-Jährige war in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste den Baum fällen, um den Schwerverletzten aus dem Wrack zu befreien. Er kam in eine Klinik.

