Stand: 02.11.2021 09:52 Uhr Unbekannte sprengen Bankautomaten in Neuenkirchen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht einen Bankautomaten in Neuenkirchen im Landkreis Vechta gesprengt. Zeugen hörten gegen halb drei einen lauten Knall und sahen, wie ein Auto davonraste. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Unklar ist noch, ob sie Geld erbeutet haben und wie hoch der Schaden ist. Erst am Wochenende hatten in Göttingen, rund um Braunschweig und in der Grafschaft Bentheim Unbekannte Geldautomaten gesprengt. Dabei wurden die Räume der Banken stark beschädigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.11.2021 | 08:30 Uhr