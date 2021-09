Stand: 03.09.2021 09:41 Uhr Umweltschützer fordern Abschaltung des AKW Lingen

Umweltschützer sehen eine akute Gefahr durch das Atomkraftwerk Lingen (Emsland). Grund sind Risse in Heizrohren. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert deshalb, das Atomkraftwerk abzuschalten und genau zu überprüfen. Die Risse in den sogenannten Dampferzeugerheizrohren sind laut BUND auf Korrosionsprozesse zurückzuführen. Die Rohre müssten umgehend auf Schäden überprüft werden. Sonst, so fürchtet der BUND, könne im schlimmsten Fall Radioaktivität freigesetzt werden. Betreiber RWE habe 2021 auf eine Prüfung dieser Rohre verzichtet, so der BUND. Der Energiekonzern sieht dagegen keine Gefahr: RWE teilte dem NDR mit, dass der Grund für die Korrosion schon 2020 beseitigt wurde. Das habe auch die Aufsichtsbehörde bestätigt. Auch das niedersächsische Umweltministerium sieht keine Gefahr vom AKW Lingen ausgehen.

