Stand: 26.08.2021 18:08 Uhr Umweltorganisation findet hohe Nitratbelastung in Damme

In Hausbrunnen der Region Damme und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) befindet sich nach wie vor zu viel Nitrat. Das geht aus aktuellen Tests der Umweltorganisation VSR-Gewässerschutz hervor. Die Organisation hat seit Anfang August das Wasser von 18 privat genutzten Brunnen untersucht. In vielen Proben seien die Trinkwasser-Grenzwerte von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten worden, heißt es in dem Ergebnis. Die höchsten Mengen fanden sich laut Test in Damme mit 183 Milligramm. In Rüschendorf wurden 170, in Nellinghof 169 Milligramm Nitrat entdeckt. Die Umweltorganisation macht vor allem Einträge aus der Landwirtschaft für die hohe Nitratlast im Grundwasser verantwortlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.08.2021 | 06:30 Uhr