Ukrainische Schüler in Osnabrück: Rückkehr zur Normalität Stand: 17.03.2022 19:50 Uhr Auch die Kleinen fliehen aus der Ukraine nach dem russischen Angriff. Etwa 100 Flüchtlingskinder gehen in der Region Osnabrück, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zur Schule.

Mathe-Unterricht in der dritten Klasse an der Osnabrücker "Grundschule in der Wüste". Auch die achtjährige Maria sitzt an einer Rechenaufgabe. Sie ist aus dem Süden der Ukraine nach Osnabrück gekommen. Sie schaffe die Aufgaben, das mit der Sprache sei aber schon schwierig, sagt sie.

"Das muss Schritt für Schritt gehen"

Eine sogenannte Integrationshelferin übersetzt für Maria, die kein Deutsch spricht. Zum Glück hat sie zwei Mitschülerinnen in ihrer Klasse, die russisch sprechen, sie unterstützen und mit ihr in der Pause spielen. "Das vorrangige Ziel ist erstmal, diesen Kindern wieder Alltag, Schulalltag zu bieten, Kinder im Umfeld zu bieten, Spielen möglich zu machen, und dann kann man schauen, wo sie leistungsmäßig stehen. Aber das muss Schritt für Schritt gehen", sagt Schulleiterin Charlotte Herges.

Mit Stand von gestern sind in Niedersachsen 815 Kinder und Jugendliche an Schulen aufgenommen worden. Das hat eine erste Abfrage des Kultusministeriums ergeben.

Weitere Informationen Tonne: Geflüchteten helfen - aber Schulen nicht überfordern Niedersachsen integriert die ersten 815 ukrainischen Kinder und Jugendlichen in Schulen - "eine Kraftanstrengung". (17.03.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.03.2022 | 15:00 Uhr