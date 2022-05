Stand: 04.05.2022 08:34 Uhr Twist: Unbekannte sprengen Automaten und flüchten unerkannt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in Twist (Landkreis Emsland) einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei betraten sie gegen 1.05 Uhr den Vorraum einer Bankfiliale und brachten Sprengstoff an dem Automaten an. Bei der folgenden Explosion entstand laut Polizei ein großes Trümmerfeld. Der Geldautomat befand sich in einem Wohn- und Geschäftshaus mit Arztpraxis. Die drei Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Täter entkamen unerkannt. Ob mit Beute oder ohne, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.05.2022 | 07:30 Uhr