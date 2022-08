Stand: 15.08.2022 11:05 Uhr Twist: Hoher Schaden bei Brand auf Ferienhof

Bei einem Brand auf einem Ferienhof in Twist im Emsland ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Sonnabend in einem Lagerraum einer 2.000 Quadratmeter großen Halle aus. Die Ursache ist noch unklar. Das Gebäude und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.08.2022 | 13:30 Uhr