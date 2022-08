Stand: 07.08.2022 14:23 Uhr Trafo-Häuschen in Nordhorn brennt - 100.000 Euro Schaden

In Nordhorn in der Grafschaft Bentheim hat es in einem Trafo-Häuschen gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist dabei ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr war am Sonnabendnachmittag mit 20 Kräften an der Umspannstation im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2022 | 10:00 Uhr