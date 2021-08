Stand: 27.08.2021 10:38 Uhr Theater startet mit "sonniger" Aktion in neue Spielzeit

Unter dem Motto "Theater On The Beach" startet das Theater Osnabrück am Freitag in die neue Spielzeit. Der Platz vor dem Gebäude wurde dazu in einen Sandstrand verwandelt. Das Ensemble unter der Leitung des neuen Intendanten Ulrich Mokrusch veranstaltet dort Konzerte, Lesungen, Tanz, Comedy und DJ-Auftritte. Mit der Aktion wollen sich die Akteure dem Publikum vorstellen. sagte eine Sprecherin des Theaters.

