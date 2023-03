Stand: 09.03.2023 10:33 Uhr Synodaler Weg geht zu Ende - Bischof Bode zieht Bilanz

Der Osnabrücker Bischof Bode glaubt, dass der Synodale Weg in Deutschland eine wichtige Reformdebatte in der katholischen Kirche angestoßen hat. Bode spricht im NDR Niedersachsen von einem „gewaltigen Schritt“. Die Vorsitzende des Katholikenrats in Osnabrück, Katharina Abeln, sagte, dass sie sich bislang zwar mehr erhofft habe. Dennoch habe die Versammlung die Katholische Kirche aber „wachgerüttelt“. Die Synodalversammlung besteht aus Bischöfen und Laien und diskutiert seit mehr als drei Jahren Themen wie die Machtverteilung und die Rolle von Frauen in der Kirche. Reformvorschläge wurden aber bislang vom Vatikan abgelehnt. Am Donnerstagnachmittag treffen sich die Delegierten zum vorerst letzten Mal in Frankfurt am Main.

