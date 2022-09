Stand: 15.09.2022 10:16 Uhr "Stresstest" in Osnabrück: Fahrradfahrer werden verkabelt

In Osnabrück wollen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausfinden, welche Straßen in der Stadt besonders stressig für Radfahrende sind. Von Donnerstag an bekommen über die kommenden Wochen mehrere hundert Radfahrende Körpersensoren und sollen damit durch die Stadt fahren. Die Forscherinnen und Forscher haben spezielle Körperreaktionen im Blick, zum Beispiel Schweiß auf der Haut oder eine Erhöhung der Hauttemperatur. Daran können sie ablesen, wie hoch das Stresslevel ist.

Die Studienmacher schauen außerdem, welche Bereiche in Osnabrück gemieden und welche viel befahren werden. Die Studie wurde vom Bundesverkehrsministerium beauftragt. Osnabrück ist eine von zwei Modellkommunen bundesweit.

