Stadt Osnabrück befürwortet Corona-Testpflicht für Kitas

Die Stadt Osnabrück befürwortet eine Corona-Testpflicht für Kita-Kinder ab drei Jahren. Sie unterstützt damit eine Forderung des niedersächsischen Städtetags. In Osnabrück werden Kita-Kinder bereits seit einem Dreivierteljahr regelmäßig auf das Virus getestet - zuhause und auf freiwilliger Basis. Die einst als Modellprojekt gestartete Vorgehensweise sei ein Erfolg, sagte ein Sprecher der NDR in Niedersachsen. Durch die Tests seien mehr als 200 Infektionen bei Kita-Kindern nachgewiesen worden. Ohne das Testangebot wären diese womöglich nicht entdeckt worden. Seitdem regelmäßig getestet wird, habe zudem keine Kita wegen Corona-Fällen komplett geschlossen werden müssen, so der Sprecher.

