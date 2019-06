Stand: 10.06.2019 15:57 Uhr

Sögel: Umstrittener Friedhofswald eröffnet

Nach jahrelangem Vorlauf ist in der Samtgemeinde Sögel (Landkreis Emsland) am Pfingstmontag ein kommunaler Bestattungswald mit einer Einsegnungsfeier eröffnet worden. Der Friedhof unter Laubbäumen beim Dorf Spahnharrenstätte war umstritten: Fünf Jahre lang gab es dagegen Proteste. Mehrere Landwirte fürchteten Nachteile beim Bewirtschaften ihrer Äcker. Sogar ein Baustopp wurde zeitweise verhängt. Zuletzt hatte eine Jagdgenossenschaft vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg erfolglos gegen den Friedhofswald geklagt, weil sie geringere Pachteinnahmen befürchtete.

Hohe Nachfrage

Losgelöst von der Vorgeschichte ist das Interesse an dem Bestattungswald mit 500 Laubbäumen, mit jeweils Platz für zwölf Urnengräber, enorm. "Die Nachfrage ist sehr groß", sagte Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU). Bereits in dieser Woche seien Bestattungen im "Spahner Südholz" geplant. Darüber hinaus würden Dutzende Anfragen für weitere Baumbegräbnisse vorliegen, von Bestattern aus der näheren Region und dem Landkreis Emsland. Grund sei der Standort, so Wigbers. Die nächstgelegenen Waldfriedhöfe seien in Meppen und Bramsche (Landkreis Osnabrück).

Videos 43:40 45 Min Sarg war gestern: Wohin geht die letzte Reise? 45 Min Was bleibt von mir, wenn ich einmal gehe? Eine Frage, die noch immer zu oft totgeschwiegen wird. Und doch wandelt sich die Bestattungskultur in Deutschland. Video (43:40 min)

Kirchliche Begräbnisse möglich

In dem Bestattungswald bei Sögel sollen auch kirchliche Begräbnisse möglich sein. Das Bistum Osnabrück hat dem zugestimmt, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Voraussetzung sei aber, dass der Verstorbene dies zu Lebzeiten selber gewünscht hat und der Name des Toten an dem Baum zu lesen ist.

Keine "Discountbestattung"

Rund 1.000 Euro soll ein Urnenplatz im Sögeler Bestattungswald kosten. Dass man damit über den Kosten für eine Grabstelle auf dem Sögeler Friedhof liege, sei eine bewusste Entscheidung, sagte Wigbers. Man wolle damit deutlich machen, dass im Bestattungswald keine "Discountbestattung" angeboten wird, sondern dieser einfach eine Alternative zu den herkömmlichen Bestattungsformen sei, so Wigbers.

5.800 Bestattungen auf FriedWald Bramsche

In Niedersachsen gibt es knapp ein Dutzend Friedhofswälder. Nach der Ruhestätte in Sögel wird Ende August in Lauenbrück (Landkreis Rothenburg) ein weiterer Waldfriedhof eröffnet. Der FriedWald Bramsche im Landkreis Osnabrück war der erste seiner Art in Niedersachsen: Er wurde im Dezember 2003 eröffnet. Bislang haben sich rund 5.800 Menschen für ein Begräbnis dort entschieden.

Weitere Informationen Sögel: Ärger um Friedhofswald In der Samtgemeinde Sögel soll ein Friedhofswald für 500 Urnengräber entstehen. Doch es gibt Ärger um das Projekt: Es fehlt eine Genehmigung vom Landkreis. (03.07.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2019 | 16:00 Uhr