Stand: 29.10.2021 21:46 Uhr Sechsjährige nach Autounfall in Esterwegen in Lebensgefahr

Bei der Kollision zweier Autos in Esterwegen (Landkreis Emsland) ist ein sechs Jahre altes Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte eine 34-jährige Autofahrerin, in deren Pkw das Mädchen und ein siebenjähriger Junge saßen, am Freitagnachmittag beim Abbiegen den Wagen einer 25-Jährigen übersehen. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin und der Junge schwer verletzt. Die Fahrerin des anderen Wagens sowie eine sechsjährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.10.2021 | 09:00 Uhr