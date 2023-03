Stand: 31.03.2023 17:00 Uhr SUV überrollt Kleinkind auf Bobbycar - Urteil rechtskräftig

Die Verurteilung eines Autofahrers wegen der fahrlässigen Tötung eines Kleinkindes zu einer Bewährungsstrafe ist rechtskräftig. Innerhalb der gesetzlichen Frist von einer Woche seien keine Rechtsmittel eingelegt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Osnabrück am Donnerstag. Am Dienstag vergangener Woche war der 39 Jahre alte Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Wegen der günstigen Sozialprognose war die Haftstrafe in eine dreijährige Bewährungsstrafe umgewandelt worden. Der Mann hatte dem Gericht zufolge im vergangenen Juli beim Fahren in einer verkehrsberuhigten Straße in Bohmte (Landkreis Osnabrück) das auf einem Bobbycar fahrende 22 Monate alte Mädchen übersehen. Das Kind wurde von dem SUV tödlich verletzt. Der Mann war vor dem Unfall beim Fußballtraining gewesen und hatte im Anschluss Bier getrunken. Eine Stunde nach dem Unfall hatte der Mann einen Blutalkoholwert von 0,7 Promille.

