Stand: 07.10.2014 20:12 Uhr Russen übernehmen Westeuropas größten Gasspeicher

Der russische Energiekonzern Gazprom übernimmt im Herbst den größten Erdgasspeicher Westeuropas in Rehden (Landkreis Diepholz). Die BASF-Energietochter Wintershall hat eine entsprechende Meldung von "Focus Online" am Dienstag bestätigt. Demnach sei der Eigentümerwechsel Teil einer umfassenden Vereinbarung zwischen der BASF und Gazprom. Im Tausch für mehrere Beteiligungen an westeuropäischen Handels- und Speichergesellschaften erhält die BASF Zugang zu großen Erdgasvorkommen in Westsibirien. Diese sollen ab 2016 ausgebeutet werden, heißt es.

Umstrittenes Tauschgeschäft

Auch der Erdgasspeicher in Jemgum gehört zu der Vereinbarung, die wegen der Staatsnähe des Gazprom-Konzerns und der russischen Rolle in der Ukraine-Krise in die Kritik geriet. Der Tausch ist bislang aber nicht von den EU-Sanktionen betroffen. Das milliardenschwere Geschäft war Ende vergangenen Jahres von der EU-Kommission genehmigt worden.

