Stand: 28.04.2021 15:21 Uhr Revision: Atomkraftwerk Lingen wird heruntergefahren

Das Atomkraftwerk Lingen wird am Freitag bis Mitte Mai heruntergefahren- Grund dafür ist die jährliche Revision der Anlage. Der Energieversorger RWE investiert rund 20 Millionen Euro in das Prüfverfahren - dabei werden letztmalig 52 neue Brennelemente eingesetzt - denn das Atomkraftwerk wird Ende 2022 abgeschaltet. Es ist bereits die zweite Revision unter Corona-Vorzeichen. Die rund 350 Mitarbeiter und das Sicherheitspersonal des Kernkraftwerks würden schon seit der Woche nach Ostern regelmäßig auf das Coronavirus getestet, so Anlagenleiter Wolfgang Kahlert. Energieversorger RWE hält am Abschalttermin Ende nächsten Jahres fest. Vorher soll es erneut eine Revision geben. Dann aber ohne neue Brennelemente.

