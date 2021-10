Stand: 11.10.2021 10:51 Uhr Polizei überprüft Lkw und Busse im Westen Niedersachsens

Noch bis Sonntag will die Polizei im Westen Niedersachsens verstärkt den gewerblichen Güter- und Personenverkehr auf den Straßen überprüfen. Die am Montag begonnenen Kontrollen von Lkw und Bussen sollen vom Teutoburger Wald bis zur Ostfriesischen Küste erfolgen, teilte die Polizeidirektion Osnabrück mit. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen zu erhöhen, sagte ein Sprecherin. Mangelhafte Ladungssicherungen oder übermüdete Fahrer führten fast täglich zu Unfällen. Ähnliche Kontrollen hätten in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass solche Überprüfungen notwendig seien, so die Sprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.10.2021 | 13:30 Uhr