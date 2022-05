Stand: 08.05.2022 12:40 Uhr Polizei fasst in Rehden zwei mutmaßliche Drogenhändler

Die Polizei hat im Landkreis Diepholz zwei mutmaßliche Drogendealer gefasst. Nach umfangreichen Ermittlungen habe man die 22 und 36 Jahre alten Männer am späten Freitagnachmittag in Wetschen in der Samtgemeinde Rehden festgenommen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Seinen Angaben zufolge fanden die Ermittler im Wagen der Männer "eine nicht geringe Menge" Marihuana und Kokain. Anschließend durchsuchten die Beamten mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Diepholz und beschlagnahmten dort weitere Drogen sowie mehrere Handys. Der 36-Jährige durfte nach einer Nacht in der Gewahrsamszelle nach Hause, gegen den 22-Jährigen wurde dagegen Haftbefehl erlassen. Dieser sei jedoch gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden, so die Polizei.

