Pilotprojekt: Corona-Impfungen für Schüler ab zwölf Jahren Stand: 12.07.2021 16:56 Uhr Der Landkreis Osnabrück hat an zwei Schulen Impfaktionen für Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren gestartet. Am Dienstag beginnt eine große Jugendlichen-Impfaktion in der Stadt Osnabrück.

An der IGS Fürstenau und am Gymnasium Melle sollten am Montagnachmittag insgesamt rund 350 Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Geschwister mit dem Biontech-Wirkstoff geimpft werden. Die Aktion wurde von den Teams der regionalen Impfzentren organisiert. Der Landkreis Osnabrück will so herausfinden, ob auch Schülerinnen und Schüler das Impfangebot wahrnehmen wollen. Grundsätzlich können nach Empfehlung der EU Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden. Die deutsche Ständige Impfkommission, die Stiko, empfiehlt die Impfung für alle erst ab 18 Jahren, für Jüngere nur bei Vorerkrankungen.

Einzelne Proteste vor der Schule

Vor der IGS in Fürstenau hatten am Montagvormittag einzelne Protestierende mit Plakaten auf angebliche oder tatsächliche Risiken der Impfung hingewiesen, wie Schulleiter Jürgen Sander dem NDR Niedersachsen sagte. Ob kurzfristig noch an weiteren Schulen geimpft wird, entscheidet der Landkreis laut einem Sprecher in den kommenden Tagen. Am Dienstag können Jugendliche auch in der Stadt Osnabrück geimpft werden - allerdings nicht in der Schule, sondern im Impfzentrum.

Auch Grafschaft Bentheim und Emsland planen Impfungen für Jugendliche

Der Landkreis Emsland bietet am Sonnabend für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren einen Biontech-Termin an, und zwar in den Impfzentren in Lingen und in Papenburg. Weitere Informationen dazu will der Landkreis in den kommenden Tagen bekannt geben. Auch im Landkreis Grafschaft Bentheim sind Impfaktionen für Jugendliche geplant.

