Stand: 15.01.2023 15:39 Uhr Ostercappeln: Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierten im Ortsteil Venne zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung. Eine 23-jährige Fahrerin eines Kleinwagens soll demnach die Vorfahrt missachtet haben. Eine mit im Auto sitzende 45-Jährige sowie ein zweijähriges Kind und die Fahrzeugführerin wurden schwer verletzt. Der Fahrer des anderen beteiligten Pkw erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 44.000 Euro.

